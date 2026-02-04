Neuer Karriereschritt: Conchita Wurst geht auf ein Kreuzfahrtschiff

Erst vor wenigen Wochen sorgte Künstler Tom Neuwirth aka Conchita Wurst für etwas Aufregung als er via Instagram bekannt machte, sich aus dem Eurovision-Universum zurückziehen zu wollen. Als Grund wurde der verstärkte Fokus auf eigene künstlerische Projekte genannt.

Und Angebote dürfte es genug geben, denn wie Neuwirth via Instagram bekannt machte, sticht er in See. Von 28. September bis 3. Oktober 2027 hat er ein Engagement auf der "Rainbow Cruise" der "Mein Schiff 2".

Die Kreuzfahrt startet in Palma (Mallorca) und hat Stopps in Palermo (Sizilien) und Cagliari (Sardinien). Die Reise richtet sich vor allem an Personen aus der LQBTIAQ-Community und verspricht "Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt".