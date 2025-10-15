Schauspielerin Claudia Kottal spricht über unerfüllten Kinderwunsch
Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass Schauspielerin Claudia Kottal (44) das Team der Serie "Blind ermittelt" verstärken wird. Morgen, Donnerstag, wird die Folge "Geister der Vergangenheit" erstmals in der ARD ausgestrahlt (im ORF war sie schon im September zu sehen).
Privat ist Kottal mit ihrer Kollegin Anna Kramer verheiratet. Gegenüber der deutschen Zeitschrift "Bunte" hat sie jetzt erzählt, dass sie diese Liebe erst spät fand. "Bis zum 39. Lebensjahr ahnte ich nicht, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühlen kann. Dann traf ich Anna, meine private Weltsensation. Sie ist die erste Frau in meinem Leben, die ich liebe - und die letzte."
Ihre Liebe hielten sie aber lange Zeit geheim. "Eine Casterin empfahl uns 2012, darüber zu schweigen. Sie befürchtete berufliche Nachteile für uns. Das war gut gemeint, heute würden wir das anders machen. Es war ein Versteckspiel".
Heute geht sie damit aber offen um, auch mit dem Thema Kinderwunsch: "Drei Jahre habe ich In-vitro-Fertilisation, also Befruchtung im Reagenzglas, probiert. Einmal war ich in der zehnten Woche schwanger, dann habe ich das Kind verloren. Wir hörten und sahen den Herzschlag. Es war zum ersten Mal, dass ich einen echten Kinderwunsch hatte", so Kottal.
