Schauspielerin Claudia Kottal spricht über unerfüllten Kinderwunsch

Vor etwa einem Jahr wurde bekannt, dass Schauspielerin Claudia Kottal (44) das Team der Serie "Blind ermittelt" verstärken wird. Morgen, Donnerstag, wird die Folge "Geister der Vergangenheit" erstmals in der ARD ausgestrahlt (im ORF war sie schon im September zu sehen).

Privat ist Kottal mit ihrer Kollegin Anna Kramer verheiratet. Gegenüber der deutschen Zeitschrift "Bunte" hat sie jetzt erzählt, dass sie diese Liebe erst spät fand. "Bis zum 39. Lebensjahr ahnte ich nicht, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühlen kann. Dann traf ich Anna, meine private Weltsensation. Sie ist die erste Frau in meinem Leben, die ich liebe - und die letzte."