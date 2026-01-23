Sängerin Christina Stürmer feierte Premiere bei "Holiday on Ice"
Die Bühne der Wiener Stadthalle hat sich wieder in eine 700 m² große Eisfläche verwandelt, wo Eis-Akrobaten waghalsige Kunststücke aufführen. „Holiday on Ice – Horizons“ feierte jetzt Premiere und versetzte auch die VIPs im Publikum in Staunen.
Eine, die genau weiß, wie es sich anfühlt, auf dem Eis zu stehen, ist die ehemalige Eiskunstläuferin Trixi Schuba, die jetzt aber froh ist, sich nicht mehr beweisen zu müssen. "Gott sei Dank ist die Zeit jetzt vorbei. Wo ich mich sehe? Als Evergreen! Mit fast 75 Jahren lasse ich lieber die Jugend voran und lasse die Vergangenheit hinter mir. Es ist alles sturz- und bruchfrei gut über die Bühne gegangen", meinte sie im Gespräch mit KURIER TV.
Für Moderatorin Elisabeth Engstler und ihre Tochter Amelie hat der gemeinsame Besuch der Show schon Tradition. "Das ist der Ami-Mami-Tag, unser Beginn und unser positiver Start ins Jahr hinein."
Unter den Gästen befand sich heuer auch die Sängerin Christina Stürmer, die aber verraten hat, dass es für sie eine Premiere ist. "Das ist mein erstes Mal heute hier. Ich habe es die letzten Jahre natürlich verfolgt, weil ich auch zwei Töchter habe. Die Größere ist neun und war letztes Jahr mit den Großeltern und hat so geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir das auch einmal anschauen."
Moderator Alfons Haider hatte sich für einen Dreh einst selbst auf das Eis gewagt. "Das ist aber schon 30 Jahre her und ich weiß, dass ich einige zu Fall gebracht habe und auch selbst mitgeflogen bin. Ich bin kein Eisläufer", schmunzelte er.
Auch Ex-Tennissspieler Stefan Koubek und Ex-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder saßen im Publikum.
