Kritik

"Holiday on Ice" in der Wiener Stadthalle: So viel Spaß macht die neue Show "Horizons"

Holiday on Ice.
"Horizons“ ist ein Vollbad in einem Ozean der Bilder und wagt den Spagat zwischen Tradition und Zeitgeist.
Von Werner Rosenberger
23.01.26, 13:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es gibt sie wieder zum Popcorn, die Sprünge, Pirouetten, Spiralen und Hebefiguren neben Jumps, Stunts und Speed beim Kreiseln: Holiday on Ice gastiert mit „Horizons“ (bis 1. 2.) in der Wiener Stadthalle als mutige Mischkulanz aus Zirkus, Performance und Eiskunstlauf - hochenergetisch, rhythmisch und romantisch nach dem Motto „Feel the City Beat“.

Holiday on Ice.

Das frei bewegliche Bühnenbild besteht aus 460 LED-Panels, hochauflösende Projektionen, mehr als zwei Millionen Lichtpixeln und mehr als 200 Quadratmetern Bildschirmfläche. Ergänzt wird das Set durch flexible Cubes und Türme auf dem Eis, die bewegt und bespielt werden.

Wie das Eintauchen in einen Ozean der Bilder wirkt „Horizons“. Wie das Spüren urbaner Vibes und Sounds von Rock und Soul bis Funk. Wie ein Eye Candy mit poppigen Kostümen, die zu Schmetterlingen werden oder sich wie Faschingsballone aufplustern.

Holiday on Ice.

Exaltiert und karnevalesk

Der Look ist ein Mix aus Streetwear und Glamour. Das spaßige Spektakel transponiert Großstadtfeeling in eine vor allem visuell beeindruckende Familienshow, bunter als bunt, garniert mit Good-Time-Music, u. a. „Bad Guy“ von Billie Eilish, „Born This Way“ von Lady Gaga, „Rise Up“ von Andra Day, „Shivers“ von Ed Sheeran, „Never Gonna Not Dance Again“ von P!nk und dem Kultsong „I Put A Spell On You“ von „Screamin’ Jay“ Hawkins, bekannt durch die Version von Annie Lennox.

Story gibt’s keine. Der Fokus liegt auf Stimmung, Atmosphäre, Emotion und auf den mit faszinierenden Visuals ausgestatteten Szenen in Freizeitparks, auf Festivals, im Cabaret und in Gewächshäusern mit der Anmutung von Fantasy-Abenteuern.

Holiday on Ice.

Der klassische Schlittschuhlauf ist längst mit modernen Showelementen, Zirkusattraktionen wie einer Artistin, die – am Haarschopf hochgezogen – durch die Luft schwebt, einem Einradler und Jongleur und raffiniert eingesetzter Technik optisch opulent aufgepeppt zu einem multimedialen Gesamtkunstwerk auf Kufen.

Die Bewegungen der 40 Eisläufer haben die lässige Eleganz der Mühelosigkeit.

Alles dreht sich am Eis zu „Somewhere Over The Rainbow“ und vor einem simulierten Feuerwerk im Hintergrund. Und beim famosen Fußkitzler „Uptown Funk“ tönt's sinnbefreit aber – vor Selbstbewusstsein triefend – gutgelaunt g’strampft „Do-Do-Doh, Do-Do-Doh“ und „Girls hit your hallelujah (whoo)“. Spaß gehabt. Mission erfüllt.

Mehr zum Thema

Rudolfsheim-Fünfhaus Billie Eilish
kurier.at  | 

Kommentare