"Rüstung aus Seide": Opern-Diva zeigt Opernball-Robe

Die Mezzosopranistin Zoryana Kushpler spricht über ihr Couture-Kleid, welches sie am Opernball tragen wird.
Vor 1 Minuten

Frau mit dunklen Haaren trägt ein elegantes, bodenlanges Abendkleid in Rosa und Silber mit Muster und Schmuck.

Designer Alexis F. Gonzalez rittert tapfer um den Titel Opernball-Robenkaiser, denn zahlreiche Damen werden in seinen Kreationen antanzen. 

So auch Mezzosopranistin Zoryana Kushpler. „Ein Kleid für den Opernball muss eine Seele haben. Alexis versteht es, meine Persönlichkeit in Stoff zu gießen. Wenn ich diese Robe trage, spüre ich eine unglaubliche Kraft“, erzählt sie.

Frau mit elegantem, bodenlangem Kleid in Rosa und Silber, schulterfrei, mit auffälliger Halskette.

Zoryana Kushpler

„Es ist eine Rüstung aus Seide und Glamour, geschaffen für eine Frau, die weiß, was sie will. Ich bin bereit für den großen Auftritt“, so die Opernsängerin. 

„Sie ist die ultimative Muse – anspruchsvoll, bildschön und absolut kompromisslos in ihrem Stil. Mein Design für sie ist eine Hommage an die moderne Diva: Unnahbar und doch von einer Wärme, die alles im Raum überstrahlt“, streut ihr der Designer Rosen.

Geschmückt wird Kushpler mit Diamanten-Geschmeide von Juwelier Almaz.

