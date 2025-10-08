Promi-Charity-Backen: Wer brillierte und wer versagte

Ganz nach dem Motto „Backen für den guten Zweck“ kneteten am Mittwoch wieder zahlreiche Promis, was das Zeug hielt. Denn bereits zum dreizehnten Mal veranstaltete die Wiener Traditionsbäckerei „DerMann“ eine Charity-Aktion zugunsten des Kinder- und Jugendhilfevereins „Pro Juventute“. Bis zum 26. Oktober fließt der Reinerlös aller verkauften Wiener Striezel eben in diesen Verein.

„Der Striezel als Gebäck symbolisiert Verbundenheit und Unterstützung. Genau diesen Zusammenhalt möchten wir mit unserer Charity-Aktion sichtbar machen und etwas an die Gesellschaft zurückgeben“, so Kurt Mann dazu. Die anwesenden Promis matchten sich in einem Striezel-Backwettbewerb, den Sänger Lucas Babuder für sich entscheiden konnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pro Juventute/Philipp Hutter Sänger Lucas Babuder mit Schauspielerin Adriana Zartl und Daniel-Craig-Double Max Fraisl

„Ich bin gelernter Koch und habe fünf Jahre die Tourismusschule besucht. Das hat sich heute bezahlt gemacht.“ Die „Goldene Himbeere“ für die „kreativsten“ Striezel bekam Mr. Ferrari Heribert Kasper. „Ich wohne ja schon lange im Hotel und hatte noch nie eine Küche. Das war meine absolute Premiere heute. Aber so schlecht wurden die Striezel auch wieder nicht“, meinte er schmunzelnd.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pro Juventute/Philipp Hutter Hubert Wolf mit Heribert Kasper