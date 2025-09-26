Preisverleihung: Ein Abend ganz im Zeichen von Ästhetik und Design

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im MAK (Museum für angewandte Kunst) in Wien drehte sich jetzt alles um Ästhetik und Design. Denn "Living"-Herausgeberin Angelika Rosam lud gemeinsam mit der Vienna Design Week zu den Falstaff Living Design Awards. "Die Vielfalt und Qualität der diesjährigen Nominierten hat einmal mehr gezeigt, welche kreative Kraft in der Designszene steckt – national wie international. Denn: Design ist längst ein globaler Dialog", so Rosam.

Die Awards seien für sie "eine große Herzensangelegenheit. Mit dieser Plattform möchte ich kreative und junge Talente vor den Vorhang holen und ihnen ein Sprungbrett für neue Karrierechancen bieten. Umso wichtiger ist es, dass wir in Wien eine Bühne geschaffen haben, die nicht nur heimische Talente stärkt, sondern auch international vernetzt." Mit dem Preis für sein Lebenswerk wurde etwa der niederländische Interior Designer Marcel Wanders ausgezeichnet. "Meine Arbeit der letzten 40 Jahre war eine Symphonie aus Materialien, Technologie, Erfahrung und Emotionen. Es macht mich glücklich, Dinge zu gestalten die Menschen in irgendeiner Art und Weise bewegen, und ich bin stolz diese Anerkennung heute entgegenzunehmen. Danke Wien!", sagte er in seiner Dankesrede.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Initiatorin Angelika Rosam, Lebenswerk-Preisträger Marcel Wanders und Gabriel Roland (Vienna Design Week) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Moderatorin Teresa Vogl und Initiatorin Angelika Rosam Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam mit Lilli Hollein Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Ingrid Flick und Agnes Husslein Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Spitzenkoch Toni Mörwald mit Ehefrau Eva Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Designerin Anelia Peschev Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler Falstaff Living Design Awards Moderatorin Eva Pölzl mit Lebensgefährte Alfred Reinprecht