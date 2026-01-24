Popstar Rita Ora soll bei der "Kitz Race-Party" auftreten

In Kitzbühel dreht sich am Hahnenkamm-Wochenende nicht nur alles ums Skifahren, sondern auch um die Stars und Sternchen bei den diversen Partys.

Legendär ist da zum Beispiel die "Kitz Race"-Party im VIP-Zelt am Fuße der Streif, die heute, Samstag, stattfindet. Dort sind in der Vergangenheit schon Musikgrößen wie Ronan Keating, James Blunt oder "The Black Eyed Peas" aufgetreten.