Popstar Rita Ora soll bei der "Kitz Race-Party" auftreten
In Kitzbühel dreht sich am Hahnenkamm-Wochenende nicht nur alles ums Skifahren, sondern auch um die Stars und Sternchen bei den diversen Partys.
Legendär ist da zum Beispiel die "Kitz Race"-Party im VIP-Zelt am Fuße der Streif, die heute, Samstag, stattfindet. Dort sind in der Vergangenheit schon Musikgrößen wie Ronan Keating, James Blunt oder "The Black Eyed Peas" aufgetreten.
Die Live-Acts versucht man zwar bis zum Schluss geheim zu halten, aber die Gerüchteküche brodelt da immer heftig. So soll sich heuer laut diverser Medienberichte der britische Popstar Rita Ora die Ehre geben.
Erst Ende November stand die Sängerin in Ischgl beim "Top of the Mountain Opening Concert" auf der Bühne. Im Sommer kommt sie übrigens zum Donauinsel Open Air.
Ora hat die letzten Tage in London verbracht, am Sonntag steht ein Konzert in Sankt Moritz an. Da würde sich dann ein Zwischenstopp in Kitzbühel locker ausgehen.
