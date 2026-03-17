Peter Kraus will's noch mal wissen: Er geht auf 8. Abschiedstour

"Eigentlich wollte ich mich auf meinen Wohnsitz an den Luganer See zurückziehen. Aber mein Sohn Mike hat mich mit einem neuen Konzept für Konzerte überrascht, das mich doch noch einmal reizt, auf die Bühne zu gehen. Es werden familiäre Abende voller legendärer Hits, Duette und unterhaltsamer Geschichten aus zwei Generationen", so Entertainer Peter Kraus , der am Mittwoch 87 wird, zur deutschen Bild.

2024 gab er seine 7. Abschiedstour. Jetzt will er es aber noch einmal wissen. 2027 folgt also die 8.! Kein anderer Sänger hat seinem Publikum so oft Lebewohl gesagt.

Im Mai 2027 sollen fünf Konzerte stattfinden. Darunter auch zwei in Wien. Und zwar am 28. und am 29. Mai 2027.

"Ich weiß natürlich, dass ich nicht unsterblich bin und der Tag kommen wird, an dem ich nicht nur die Bühne verlasse, sondern diese Welt. Das macht mich manchmal etwas wehmütig."