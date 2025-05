Hausverbot: Otto Retzer soll Krankenpflegerin im UKH Klagenfurt beleidigt haben

OP nach Fahrradunfall

Vor drei Wochen war er in München mit dem Fahrrad unterwegs, wurde von einer Frau auf einem Lastenrad abgedrängt. "Ich wich in Richtung Trottoir aus und stürzte nach vorne. Es war wirklich ein sehr schwerer Unfall, es gab einen richtigen Tuscher", sagt Retzer zuvor gegenüber der Kleine Zeitung. Erst bei einer weiteren Untersuchung in Klagenfurt wurde ein Beckenbruch festgestellt. "Warum man das in München nicht festgestellt hat, ist mir ein Rätsel", erklärte Retzer. Danach wurde er im UKH in Klagenfurt operiert.