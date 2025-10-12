ORF-Moderatorin Onka Takats als Model: "Wunderbar und ausdrucksstark"

Aber sie hat auch eine Modelvergangenheit, denn in den frühen 1990er-Jahren war sie in den internationalen Modemetropolen wie Mailand, Paris und Tokio unterwegs.

Schon bei der Berliner Fashion Week präsentierte sie die neue Kollektion "Paradise" von Designer Marcel Ostertag - und genau das hat sie jetzt auch wieder in Wien gemacht. Und zwar lief sie für ihn im Luxushotel SO/ Vienna.

Onka, die eigentlich Veronika heißt - ihre Schwestern konnten aber ihren Namen nicht aussprechen, daher wurde Onka daraus - hat jetzt wieder ihre Leidenschaft fürs Modeln entdeckt.

"Die Kollektion 'Paradise' erinnert mich an meine ersten Auftritte als Model: Die Opulenz des Barocks verschmilzt mit dem Glamour der 1970er- und der Energie der 1990er-Jahre", so Takats dazu.

"Sie ist ein barockes Märchen mit dem elektronischen Beat der Techno-Zeit. Es macht wirklich Freude, die Energie des Designs am Runway mit Leben zu erfüllen und persönlichen Akzenten zu bereichern", sagte sie.

Auch der Designer ist voll des Lobes für sein Model. "Onka hat 'Paradise' in Berlin wunderbar, ausdrucksstark und vor allem authentisch präsentiert. Sie lebt die Energie der Kollektion und macht sie erlebbar", sagte er.

"'Paradise' ist ein Ort, an dem wir gemeinsam tanzen, träumen und lachen – dazu inspiriert Onka an Runway und zeigt, wie Mode nicht nur getragen, sondern erlebt wird. Am Laufsteg verkörpert sie die stylische und modische Verbindung der Hauptstädte Wien und Berlin!"