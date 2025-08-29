Opernstar Asmik Grigorian über ihren Kraftort und Beautygeheimnisse

Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian (44) hat in den vergangenen Jahren mit ihrer Stimme, die unter die Haut geht, die größten Opernbühnen dieser Welt im Sturm erobert. Acht Mal war sie auch schon Teil der Salzburger Festspiele – heuer zum Beispiel mit dem Liederabend „A Diva Is Born“ oder als Lady Macbeth in der Wiederaufnahme von Macbeth (sie war bereits 2023 in dieser Rolle zu sehen).

„Für uns Opernsänger ist Salzburg wirklich unser Mekka und es ist ein unglaublicher Ort, um zu performen“, so der Bühnenstar. „Während der letzten acht Jahre ist Salzburg wirklich zu meiner Heimat geworden und es ist mein absoluter Kraftort.“ Die Sopranistin ist auch „Global Ambassador“ der Kosmetikmarke „GW Cosmetics“, die am Donnerstag zu einem exklusiven Beauty-Event ins Schloss Mönchstein geladen hat. Dort plauderte Grigorian auch über ihre Schönheitsgeheimnisse.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © www.neumayr.cc/Neumayr Fotografie - Christian L Opernstar Asmik Grigorian mit GW Cosmetics-Eigentümerin Amra Deisenhammer