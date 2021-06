Opernstar Anna Netrebko: Süße Überraschung

Der Erlös kommt übrigens dem Verein Debra für Schmetterlingskinder zugute.

„Jetzt gibt’s 576 Quadratzentimeter echte Anna Netrebko zu kaufen“, so freut sich Winkler über den gelungenen Coup.

„Ich bin sehr froh, dieses Projekt unterstützen zu dürfen. Als ich gefragt wurde, habe ich sofort ja gesagt. Ich war immer schon sehr an der Kunst interessiert. Und gerade während der Corona-Zeit habe ich da sehr viel in diese Richtung gemacht“, erzählt die Opernsängerin, die auch sogleich Tortenstücke an die Anwesenden verteilte.

„Bon appétit, have a beautiful summer!“, sprach’s und entschwand im luftigen Sommerkleid in die flirrende Hitze der Wiener Innenstadt.