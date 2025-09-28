Oktoberfest: Wie Schwarzenegger auf der Wiesn für Stimmung sorgte
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen.
Im Marstall-Festzelt dirigierte der gebürtige Steirer am Freitagabend die Band und die singende Menge - und hatte dabei sichtlich Spaß. Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern. Begleitet wurde der 78-Jährige von seiner Partnerin Heather, Sohn Christopher und dem Wiesnwirt Siegfried Able.
Es war nicht der erste Besuch Schwarzeneggers auf dem größten Volksfest der Welt im deutschen Bundesland Bayern. Auch den Dirigentenstab im Marstall-Zelt übernahm der "Terminator" nicht zum ersten Mal.
Dennoch sei sei Auftritt in diesem Jahr "auch für uns eine Überraschung", sagte Marstall-Sprecherin Gaby Hildebrandt gegenüber Merkur.
Da sich der Welt-Star Privatsphäre wünschte, wurde sein Oktoberfest-Besuch erst im Nachhinein bekannt. "Er hat sich nicht gegen Fotos gewehrt, er ist ja ein sehr umgänglicher Mensch", erzählte Hildebrandt.
