Oktoberfest: Wie Schwarzenegger auf der Wiesn für Stimmung sorgte

Im Marstall-Festzelt dirigierte der gebürtige Steirer am Freitagabend die Band und die singende Menge - und hatte dabei sichtlich Spaß. Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern. Begleitet wurde der 78-Jährige von seiner Partnerin Heather , Sohn Christopher und dem Wiesnwirt Siegfried Able .

Es war nicht der erste Besuch Schwarzeneggers auf dem größten Volksfest der Welt im deutschen Bundesland Bayern. Auch den Dirigentenstab im Marstall-Zelt übernahm der "Terminator" nicht zum ersten Mal.

Dennoch sei sei Auftritt in diesem Jahr "auch für uns eine Überraschung", sagte Marstall-Sprecherin Gaby Hildebrandt gegenüber Merkur.

Da sich der Welt-Star Privatsphäre wünschte, wurde sein Oktoberfest-Besuch erst im Nachhinein bekannt. "Er hat sich nicht gegen Fotos gewehrt, er ist ja ein sehr umgänglicher Mensch", erzählte Hildebrandt.