ÖFB-Trainer Ralf Rangnick zeigte sich auf Krücken
Christian Marek lud zum Almauftrieb und zahlreiche Promis kamen da vorbei.
Schon beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina war ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem Rad aus der Kabine zu seinem Platz gefahren. Der Grund dafür sei eine Operation am Sprunggelenk, an der er nach wie vor laboriert.
Zum Almauftrieb von Christian Marek im Stöckl im Park kam er jetzt mit Krücken, legte diese aber kurz beiseite, um für Fotos zu posieren.
Moderatorin Eser Akbaba, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, das Verleger-Ehepaar Christian und Ekaterina Mucha, sowie die Bäcker Doris und Franz Felber waren auch dabei.
