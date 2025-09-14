ÖFB-Trainer Ralf Rangnick zeigte sich auf Krücken

Schon beim Spiel gegen Bosnien-Herzegowina war ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem Rad aus der Kabine zu seinem Platz gefahren. Der Grund dafür sei eine Operation am Sprunggelenk, an der er nach wie vor laboriert.

Zum Almauftrieb von Christian Marek im Stöckl im Park kam er jetzt mit Krücken, legte diese aber kurz beiseite, um für Fotos zu posieren.