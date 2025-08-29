Not-OP bei Puls4-Moderatorin Johanna Setzer
Puls4-Moderatorin Johanna Setzer kommt derzeit gesundheitlich einfach nicht zur Ruhe. Vor zwei Wochen musste sie schon einmal ins Krankenhaus gebracht werden.
Damals postete sie via Instagram: "Anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark, war ich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch."
Und jetzt ist sie schon wieder ins Spital gebracht worden - doch diesmal musste sie sogar notoperiert werden.
"Doppeltes Pech für unsere liebe Kollegin Johanna. Zwei Wochen nach ihrem ersten Spitalsaufenthalt folgt jetzt der nächste Schock: Verdacht auf Blinddarmdurchbruch – diesmal ging’s sofort ab in den OP.", lässt der Sender Puls4 via Instagram wissen.
"Die gute Nachricht: Johanna hat die Not-OP überstanden ist aber noch schwach. Wir wünschen dir von Herzen gute Besserung." Da kann man sich nur anschließen ...
