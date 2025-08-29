Not-OP bei Puls4-Moderatorin Johanna Setzer

Puls4-Moderatorin Johanna Setzer kommt derzeit gesundheitlich einfach nicht zur Ruhe. Vor zwei Wochen musste sie schon einmal ins Krankenhaus gebracht werden.

Damals postete sie via Instagram: "Anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark, war ich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch."