Neue ORF-Rolle: Norbert Oberhauser jetzt auch als Frühaufsteher im Einsatz

Wenn Sie am Donnerstag und am Freitag in der Früh ORF2 einschalten und dort auf einmal Norbert Oberhauser sehen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, eventuell den Tag verschlafen zu haben – denn statt wie gewohnt Studio2, wird er nämlich an diesen beiden Tagen „Guten Morgen Österreich“ moderieren.

Als Urlaubsvertretung, wie er dem KURIER erzählt. Im August steht dann noch eine Woche Frühdienst für ihn an – eventuell auch im September.