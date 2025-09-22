Neos-Gründer Matthias Strolz hat zum zweiten Mal geheiratet
Seit 20 Jahren sind NEOS-Parteigründer Matthias Strolz und Irene Strolz verheiratet. Am Meer haben die beiden jetzt ihr Ehegelübde erneuert.
"Gemeinsam Gipfel gestürmt, dunkle Täler durchschritten, prächtige Hochebenen genommen, viele Alltage gemeistert. Es ist für mich etwas vom Größten, was ich auf diesem Planeten machen kann: mit einem anderen Menschen – im Herzen verbunden – durchs Leben zu gehen", postete er auf Facebook.
"Wir haben uns gestern im Meer nochmals das Ja-Wort gegeben", schreibt er da.
Die beiden wollen jetzt auch beruflich gemeinsame Sache machen. "Irene ist systemisch-integrale, psychologische Beraterin und Malerin. Sie kommt für den Deep Dive 'Pilot:in des Lebens. Meiner Zukunft Form geben' am 13. und 14. November als Co-Host mit an Bord. Wir lieben es beide, ganzheitliche Entfaltung zu begleiten", erklärt er.
