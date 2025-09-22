Neos-Gründer Matthias Strolz hat zum zweiten Mal geheiratet

Seit 20 Jahren sind NEOS-Parteigründer Matthias Strolz und Irene Strolz verheiratet. Am Meer haben die beiden jetzt ihr Ehegelübde erneuert.

"Gemeinsam Gipfel gestürmt, dunkle Täler durchschritten, prächtige Hochebenen genommen, viele Alltage gemeistert. Es ist für mich etwas vom Größten, was ich auf diesem Planeten machen kann: mit einem anderen Menschen – im Herzen verbunden – durchs Leben zu gehen", postete er auf Facebook.