Nach Opernballbesuch mit Lugner: Priscilla Presley kehrt nach Wien zurück

Und auch Priscilla Presley dürfte es in Wien gefallen haben, denn Ende März kommt sie wieder zurück. Am 28. und 29. März präsentiert sie im Wiener Metropol den "Intimate Evening With Priscilla Presley", wo sie ihre Geschichte erzählt und auch exklusive Einblicke in ihr Leben mit Elvis Presley gibt. Moderiert wird der Abend von Dennis Jale .

Erst vergangenes Jahr war die Ex-Frau des "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley, Priscilla , in Wien. Als Begleitung von Richard Lugner (gest. 2024) besuchte sie den Opernball. "Sie ist der pflegeleichteste Gast, den ich je hatte. Sie macht alles. Sie hält auch viel mehr aus als ich", schwärmte Lugner von ihr.

Während im Vorjahr auf dem Sightseeing-Programm noch Stephansdom, Albertina und Mozarthaus standen, möchte Priscilla diesmal das morbide Wien sehen. Es geht in die Katakomben unter dem Stephansdom, in die Kaisergruft und auf den Wiener Zentralfriedhof. Dort möchte sie das Grab von Falco besuchen. "Den Elvis von Österreich", so Priscilla.

"Wien versteckt seine Faszination für den Tod nicht, sondern integriert ihn in Kultur und Alltag. In den Kaffeehäusern, in denen einst Sigmund Freud und Gustav Klimt verweilten, kann man die melancholische Eleganz dieser Stadt auf sich wirken lassen", findet Priscilla.