Bei der Show gibt sie ihr Comeback auf der Pariser Modewoche - und das nach 15 Jahren. "Parist ist noch immer der absolute Gipfel der Modewelt. Früher hätte es in Paris kein Model mit 38 auf den Laufsteg geschafft. Bei meinem ersten Auftritt dort war ich 20 und schon damals die Älteste", so Meier zur Bildzeitung.

Am 28. Jänner präsentiert die Designerin Lena Erziak ihre Kollektion auf der Pariser Fashion Week. Eines der Models auf dem Laufsteg ist die Wahlösterreicherin Barbara Meier (38).

"Früher hätte ich schon Wochen zuvor trainiert, eine Diät gemacht und Angst gehabt, kurz vor der Show ersetzt zu werden", erzählt sie.

Dahingehend habe sie sich verändert und sieht heutzutage alles wesentlich entspannter. "Natürlich habe ich nicht mehr den Körper wie vor 15 Jahren. Ich habe schließlich zwei Kinder geboren. Heute achte ich eher auf die Kinder, ob sie gesund essen und gut schlafen. Ich selbst esse schnell zwischendurch, wenn ich Zeit dazu habe und schlafe zu wenig. Doch mittlerweile hat mein Körper so viel geleistet. Warum sollte ich mich da über eine Delle am Po beschweren. Außerdem denke ich mir: Wer mich bucht, weiß, was er bekommt."