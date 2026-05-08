Musicalstar Marjan Shaki: "Lukas Perman ist ein strickender Macho"

Anlässlich des Muttertages haben sich die drei Musicalsängerinnen Marjan Shaki, Missy May und Linda Hold bei Claudia Stöckl zum Ö3-"Frühstück bei mir" (Sonntag, ab 9 Uhr) zusammengefunden und über ihren Alltag als Mamas gesprochen. So erzählte Missy May etwa, dass sie bereits jeweils kurz nach der Geburt ihrer Kinder wieder auf der Bühne stand. "Ich habe ein großes Netzwerk an Menschen, die mir helfen. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Wenn mein Sohn mich fragt, warum ich wieder arbeiten gehe, dann erkläre ich ihm, er möchte ja auf Urlaub fahren und das geht nur, wenn man arbeitet. Ich sage, dass das Geld nicht auf dem Baum wächst und dass das zum Leben dazugehört."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ö3/Tom Wunderlich Linda Hold, Claudia Stöckl, Missy May und Marjan Shaki

Marjan Shaki, die mit ihrem Kollegen Lukas Perman vier Kinder hat, handhabte dies anders. Sie ist seit der Geburt ihrer ersten Tochter zu Hause und nimmt nur noch sehr ausgewählt Auftritte wahr. "Es war nicht nur das Gefühl, dass meine Kinder mich brauchen, sondern dass auch ich sie brauche. Ich vermisse die Auftritte nicht." Auch die umstrittenen Aussagen des Snowboardprofis Benjamin Karl wurden thematisiert. Er sorgte mit der Aussage, dass seine Frau zurückstecken müsse, weil er das Geld nach Hause bringe, für große Aufregung.