mumok-Direktorin Karola Kraus feierte großes Abschiedsfest

Bei der Ausstellungseröffnung des Künstlers Tobias Pils im mumok schwang auch ein bisschen Wehmut mit, denn mit dieser Schau wurde die letzte in der Amtszeit von Direktorin Karola Kraus eröffnet.

Mit Oktober zieht sie sich als Leiterin zurück, Fatima Hellberg folgt ihr nach.

Der Abschied wurde auch gebührend mit einer Party in der mumok-Hofstallung gefeiert. Unter den Gästen waren die Künstler Ashley Hans Scheirl, Jakob Lena Knebl, Erwin Bohatsch, Renate Bertlmann, die ehemalige Staatssekretärin Andrea Mayer, sowie Sabine Haag, Christoph Thun-Hohenstein und viele mehr.