ORF-Moderator Norbert Oberhauser wird Mädchen-Papa

Der "Studio 2"-Moderator nimmt seine Follower bei den Babyvorbereitungen mit und hat ein neues Detail verraten.
13.03.2026, 11:17

Im Jänner machte der ORF-Moderator Norbert Oberhauser bekannt, dass er noch einmal Papa wird - diesmal von Zwillingen.  

"In einem Augenblick, der alles veränderte, hat das Schicksal uns beide zusammengeführt - und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Du hast mir den Glauben an die große Liebe zurückgegeben", machte er via Instagram seiner Freundin Julia eine Liebeserklärung.

Seither nimmt er seine Follower bei den Vorbereitungen auf die Babys mit. Jetzt hat er noch etwas verraten: Julia erwartet zwei Mädchen.

"Ich freue mich riesig darauf, auch Mädchen-Papa zu sein und bin so gespannt auf alles, was vor uns liegt", so Oberhauser.

Der Moderator hat mit seiner Ex-Frau Sarah zwei Söhne im Alter von 12 und 9 Jahren.

