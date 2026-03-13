ORF-Moderator Norbert Oberhauser wird Mädchen-Papa

Im Jänner machte der ORF-Moderator Norbert Oberhauser bekannt, dass er noch einmal Papa wird - diesmal von Zwillingen.

"In einem Augenblick, der alles veränderte, hat das Schicksal uns beide zusammengeführt - und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Du hast mir den Glauben an die große Liebe zurückgegeben", machte er via Instagram seiner Freundin Julia eine Liebeserklärung.