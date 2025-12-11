Warum Moderator Alexander Rüdiger eine Nachricht von Donald Trump bekam

Die prekäre Lage in der Ukraine lässt auch den österreichischen Moderator und ehemaligen "Money Maker" Alexander Rüdiger nicht kalt. "Jeder, der mich etwas näher kennt, weiß, dass mir Frieden und ein konstruktiver Umgang mit Spannungsfeldern persönlich sehr am Herzen liegen. Wie im Kleinen, so auch im Großen. Aus diesem Grund habe ich mich ebenfalls an Präsident Trump gewandt. Viele Menschen stellen sich dieselbe Frage: Wie kann es zu einer friedlichen Lösung des Ukrainekriegs kommen und wie kann in Europa wieder mehr Ruhe und Zuversicht einkehren", schreibt er auf Facebook.

Doch was dann passiert ist, hat er zwar gehofft, ist aber doch nicht alltäglich, denn Rüdiger hat tatsächlich ein Antwortschreiben aus dem Weißen Haus erreicht, unterzeichnet von Donald Trump. Darin bedankt sich der US-Präsident zuerst für Rüdigers Kontaktaufnahme und schreibt dann weiter: "Als Präsident setze ich mich entschlossen dafür ein, eine Außenpolitik der Stärke und des Friedens wiederherzustellen, die die Interessen des amerikanischen Volkes an erste Stelle setzt. Unter der Leitung dieser vernünftigen Vision hat meine Regierung bereits bedeutende Friedensvereinbarungen zwischen Staaten vermittelt, die zuvor über Jahrzehnte von Konflikten geprägt waren (...)."