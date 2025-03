Model und Sängerin Beatrice Turin lässt sich von Marilyn Monroe inspirieren

"Eine Hommage an Glamour und Weiblichkeit" will Model und Sängerin Beatrice Turin gemeinsam mit Sängerin Natalie Holzner mit der Neuinterpretation von Monroes Hit "Diamonds Are a Girl's Best Friend" setzen.

"Es geht nicht nur um die Form der Diamanten, sondern auch um die Vielfalt von Körperformen. Jeder sollte sich in seiner Haut wohlfühlen und seine Einzigartigkeit feiern. Deshalb singe ich in meinem Songtext: 'Try to be the very best of you' – das ist mein Lebensmotto."