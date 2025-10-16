Miss Earth Austria Lotte Diry fliegt zu internationaler Miss-Wahl nach Manila

Am 5. November findet der internationale Miss Earth Wettbewerb in Manila auf den Philippinen statt und da wird auch die Wienerin Lotte Diry antreten, die im September zur Miss Earth Austria gekürt wurde.

Da es vor der großen Show natürlich noch einiger Vorbereitungen vor Ort bedarf, wird Diry bereits am 18. Oktober ins Flugzeug steigen und wurde daher schon jetzt in der Galerie WienArtig verabschiedet.

Und das nutzte sie auch gleich dazu, ihr Projekt des "Kleidertausches" umzusetzen.