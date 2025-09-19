Minus 33 Kilo: Martina Reuter modelte jetzt auch in Wien

Vor etwa einem Jahr stand die Style-Expertin Martina Reuter noch für ihren curvy Body ein und ermutigte Frauen dazu, ihren Körper so zu lieben, wie er ist. In ihrem Buch "Curvy Me" gab sie etwa Tipps, um einen kurvigen Körper strahlen zu lassen. Mittlerweile hat sich ihre Einstellung dazu aber geändert, denn Reuter fing an, ordentlich abzunehmen, mittlerweile wiegt sie 33 Kilo weniger, wie sie auch immer wieder stolz auf Instagram verkündet. "Wenn ich das schaffe, kannst du es auch", möchte sie jetzt ihre Community dazu animieren, es ihr gleich zu tun.

Jetzt gibt's von ihr keine Curvy-Tipps mehr, sondern Abnehm-Tipps. Und sie hat es als Model auf die Laufstege geschafft. Sie lief etwa schon in New York, Los Angeles und Miami und jetzt auch bei der Vienna Fashion Week.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Claudio Farkasch Martina Reuter

"Es war ein großartiges Gefühl, auch zu Hause zeigen zu können, dass ich Model-Qualitäten habe", so Reuter. Sie war bei der Uplift-Show von Veranstalterin Nunu Kaller dabei. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit bekamen Designerinnen und Designer die Aufgabe, alte Kleidungsstücke kreativ neu zu interpretieren.