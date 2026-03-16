Michael Mittermeier eröffnet einen Comedy-Club in Wien

Der deutsche Comedian Michael Mittermeier ist Wien sehr verbunden. Hier spielt er am häufigsten, wie er selbst sagt.

Er möchte sich jetzt selbst zu seinem 60. Geburtstag am 3. April ein Geschenk machen - nämlich in Wien einen Comedy-Club eröffnen.

Der Standort ist im Souterrain des Cafe Prückels und die Eröffnung soll Mitte April vonstatten gehen. "Lucky Punch Comedy Club" wird er heißen, genau wie der 2023 in München gegründete.