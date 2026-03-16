Michael Mittermeier eröffnet einen Comedy-Club in Wien
Der deutsche Comedian Michael Mittermeier ist Wien sehr verbunden. Hier spielt er am häufigsten, wie er selbst sagt.
Er möchte sich jetzt selbst zu seinem 60. Geburtstag am 3. April ein Geschenk machen - nämlich in Wien einen Comedy-Club eröffnen.
Der Standort ist im Souterrain des Cafe Prückels und die Eröffnung soll Mitte April vonstatten gehen. "Lucky Punch Comedy Club" wird er heißen, genau wie der 2023 in München gegründete.
"Wien hat mir schon so oft eine Bühne gegeben, jetzt gebe ich Wien eine Bühne zurück", so Mittermeier dazu. "Der Wiener Schmäh ist einzigartig und ich liebe das Publikum hier", sagt der deutsche Comedian.
Er findet die österreichische Comedyszene sehr spannend und will mit seinem Club einen Ort schaffen, an dem man in diesem Bereich Erfahrungen sammeln kann. "Ich selbst werde sicher auch öfter auf der Bühne stehen", verspricht er.
Mitte April geht"s los. Der Club soll dann von Donnerstag bis Samstag bespielt werden.
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