Michael Ludwig: Goldige Ehrung für Herbert Prohaska zum 70er

Am Freitag feierte Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert "Schneckerl" Prohaska seinen 70. Geburtstag. Anlässlich dieses runden Jubiläums lud die Kickerlegende zu einem besonderen Abend auf die Tschauner Bühne in Ottakring ein, wo er gemeinsam mit Pete Art und Band auftrat.

Und dort wurde ihm von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eine besondere Ehre zuteil. Ihm wurde nämlich der "goldene Meisterteller" überreicht.

Besonders beeindruckt habe ihn, so der Bürgermeister in seiner Rede, ein Satz Prohaskas: Das Wichtigste im Leben seien Familie, Freunde, Treue und Zusammenhalt. Das zeige wahre Größe, lobte Ludwig. "Vor allem, wenn man trotz aller Erfolge bodenständig und sich selbst treu bleibt."

Dies sei es, was Herbert Prohaska besonders auszeichne. "Ich freue mich deshalb besonders, dir, lieber Herbert, den goldenen Meisterteller der Stadt Wien zu überreichen", so Ludwig.