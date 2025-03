Maya Hakvoort triumphiert in Shanghai: Als erste Europäerin mit Top-Theaterpreis geehrt

Eine große Ehre wurde jetzt Musical-Star Maya Hakvoort zuteil. Die Sängerin, die zurzeit in Shanghai und Tokyo mit Gala-Konzerten auftritt, bekam nämlich bei den "Shanghai Stage Performance Awards" die Auszeichnung "Best Leading Role" verliehen.

Und zwar für ihre Darstellung in "Lady M." Die Adaption des shakespearschen Macbeth-Stoffes von James Beeny und Gina Georgio feierte im April des vergangenen Jahres mit Maya Hakvoort in der Titelrolle der Lady Macbeth bejubelte Premiere in Shanghai.

"Ich bin sehr, sehr glücklich und fühle mich zutiefst geehrt. Im Moment kann ich es noch gar nicht fassen, als erste Europäerin, die in einer chinesischen Produktion gespielt hat, diesen Preis zu bekommen. Was für eine Ehre – und das in einer so illustren Runde von Künstlerkolleginnen und Kollegen", so Hakvoort.

"Dies ist ein Tag, an den ich mich noch lange erinnern werde."

Die Wiener Fans dürfen sich auch freuen – Maya Hakvoort ist nämlich am 15. März im Globe mit ihren Konzert-Programm "Honoring Barbra Streisand" zu erleben.