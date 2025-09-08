"Match in Paradise"-Ex-Paar mischt das ATV-Forsthaus auf

Langsam füllt sich das "Forsthaus Rampensau". Nach Ex-Torhüter Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann , Hollywood-Export Elizabeth und #BSF-Liebling Vanessa und dem Bauer-Power-Duo Lukas und Sandra wurde jetzt das vierte Paar bekanntgegeben.

Und zwar wird auch das "Match in Paradise"-Ex-Paar Sabrina Wlk und Daniel Fischer einziehen. Im TV haben sich die beiden kennen und lieben gelernt, die Beziehung hielt aber nicht lange. Trotzdem wollen sie gemeinsam die ATV-Show gewinnen.

"Erst seit der Vorbereitung fürs Forsthaus rede ich wieder mit Daniel. Mit meinem Hirn und seinem sportlichen Talent sind wir schließlich Titelfavorit", so Wlk.

"Das Forsthaus können wir gewinnen, mein Herz gewinnt er aber fix nicht mehr!"

Und Daniel hofft auf Single-Frauen im Forsthaus. "Bei den Spielen werde ich hundertprozentig alles geben, bei den Partys im Haus auch. Ich hoffe sehr, dass im Cast auch Single-Mädels sind – ansonsten muss ich wieder mit Sabrina flirten."