Warum Schauspieler Martin Leutgeb beim HeidiFest dabei war

Topmodel Heidi Klum zeigte jetzt, wie Oktoberfest geht - oder was sie sich darunter vorstellt. Sie lud jetzt ins Münchner Hofbräuhaus zum HeidiFest, einer Art Pre-Wiesn-Party (die Münchner Wiesn startet morgen, Samstag). Wer sich allerdings nicht zu Heidis Familie oder zu ihrem (erweiterten) Freundeskreis zählen darf, durfte nicht im Hofbräuhaus mitfeiern, sich aber die Party auf ProSieben anschauen.

Der Sender übertrug zwei Stunden lang live, wie Heidi Klum sich beim Fassanstich vollspritzte, mit ihrem Mann Tom Kaulitz zu den Wildecker Herzbuben schunkelte, alle zehn Minuten "Ein Prosit der Gemütlichkeit" anstimmte oder einfach ausgelassen zu Roberto Blanco, Vincent Gross, Lucas Cordalis, Peter Kraus, der Hermes House Band und vielen mehr auf der Bierbank tanzte. Unter das Partyvolk mischte sich auch der Tiroler Schauspieler Martin Leutgeb. Aber warum eigentlich? "Ich war eingeladen zusammen mit dem Hauptcast von den Bergrettern", verriet er dem KURIER. Wir erinnern uns, Heidi Klum ist ein großer Fan der Serie und durfte in einer Folge mitspielen.

"Es war ein Wahnsinns-Fest mit den größten Stars und Sternchen, das hat man sich wirklich was kosten lassen. Gegessen und getrunken hat man, musikalische Einlagen gab's. Es war ein schrilles Fest, Heidi ist mit einer Kutsche eingefahren. Ich war ein bissi überfordert, weil so viel los war", lachte er. Auch "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss hatte eine Einladung bekommen. "Was wirklich faszinierend war, dass Heidi Klum im positivsten Sinne crazy ist und ein Fest schmeißt, dass sie selber so genießt und sich einfach nix pfeift."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Bill Kaulitz und Adi Weiss