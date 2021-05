Was Promis wie Virginia Ernst, Angelika Niedetzky und Co. über ihre Mütter denken

Auch Sängerin Virgina Ernst kann über ihre Mutter Andreja nur schwärmen. „Sie ist immer für uns Kinder und Enkelkinder da. Sie ist der beste Mensch, den ich kenne, und sie hat mich bei allem in meinem Leben unterstützt und war an meiner Seite. Sie hat sechs Kinder zu Welt gebracht und hat allen dieselbe Liebe entgegengebracht.“

Mama ist halt einfach wirklich die Beste, das findet auch Daniel Serafin, künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch über seine Mutter Ingeborg. „Am meisten schätze ich ihr großes Verständnis sowie die Gelassenheit und Weitsicht, mit der sie Situationen analysiert und mir stets ein wichtiger Ratgeber in schwierigen Zeiten ist. Sie ist seit Jahren ein Fels in der Brandung.“ Also eine echte Mama Wunderbar.

Schauspielerin Susanna Hirschler war ebenfalls mit dabei beim Fototermin – ihr Söhnchen Gabriel Leonard ist im November 2020 auf die Welt gekommen, sprich, das wird jetzt der allererste Muttertag für die Mimin.