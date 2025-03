Lugner-Ex Bahati Venus macht jetzt OnlyFans und spendet Hälfte der Einnahmen

Am Internationalen Frauentag hat sie einen Account auf der Plattform "OnlyFans" erstellt, die für freizügige und intime Fotos und Videos bekannt ist.

Sie war der Kolibri in Richard Lugners (gest. 2024) Streichelzoo. Jetzt hat Bahati Venus ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt.

Bahati möchte dort aber das Geld nicht nur in ihre eigene Tasche scheffeln, sondern spendet die Hälfte der Einnahmen aus dem ersten Monat an die Frauenhäuser in Wien", wie sie dem KURIER mitteilte.