Lugner-Ex Bahati macht in neuer ATV-Doku-Soap mit

ATV versucht mit einer neuen Doku-Soap Quote zu machen. Ab Montag zeigen fünf Mamis in "Mütter in lustiger Fernseh-Show!" ihren täglichen Spagat zwischen Familie, Karriere und Selbstverwirklichung.

Darunter auch Richard Lugners Ex-Freundin "Kolibri" Bahati (39), die mit 18 Mutter wurde und jetzt eine volljährige Tochter hat. "Meine Tochter halte ich weitgehend aus der Öffentlichkeit. Das ist ihr eigener Wunsch und das respektiere ich", so Bahati, die aber selbst ihr Leben gerne via Social Media ausbreitet.

Ihr Motto: "Mach, wofür dein Herz schlägt".

Bahati hat übrigens schon mit ihrem Verlobten Marzio bei "Forsthaus Rampensau" mitgemischt. "Marzio ist begeistert und stets unterstützend bei all meinen Projekten und Ideen. Ich habe einfach den tollsten Mann an meiner Seite. Er ist und bleibt my Love."