Lucas Fendrichs "Tante Hilde": Ein neuer Weihnachtsklassiker?

Beim Charity-Promi-Shopping im Modehaus Hämmerle gab’s auch eine Premiere. Lucas Fendrich präsentierte nämlich vor Ort erstmals seinen Weihnachtssong „Die Tante Hilde“, eine humorvolle Hymne auf die Familienidylle.

„Ich wollte schon seit Jahren ein Weihnachtslied machen, war aber immer zu spät dran. Dieses Jahr hab ich mir quasi einen Alarm gestellt: ,Hey Lucas, fang im Mai, Juni an, ein Weihnachtslied zu schreiben‘“, erzählt er lachend dem KURIER.

Die Tante Hilde gibt’s aber nicht wirklich, erzählt Fendrich, der ein großer Weihnachtsfan ist.