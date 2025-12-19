Letzte "Studio 2"-Sendung für Martin Ferdiny: Wie es ihm damit geht

Seit Jänner 2019 ist Martin Ferdiny Teil des Moderatoren-Teams der ORF-Sendung "Studio 2". Doch heute, Freitag, wird er zum letzten Mal die Sendung präsentieren. Seit September ist er bereits Moderator der Sendung "Salzburg heute", pendelte zwischen Wien und Salzburg.

"Da geht jetzt für mich schon ein großes und schönes Kapitel mit vielen großartigen Gästen und spannenden Themen zu Ende", so Ferdiny zum KURIER.

"Natürlich ist da heute auch Wehmut dabei und das lachende Auge wird's schwer haben, da es ja auch ein Abschied von einer fantastischen Redaktion ist", sagt der Moderator. "Aber ich bin ja nicht ganz weg von der Bildfläche, in Salzburg warten neue Aufgaben auf mich. Und den Betrügern werd ich mich auch weiter an die Fersen heften", meint er augenzwinkernd. Er präsentiert ja auch das neue, investigative TV-Magazin "Akte Betrug".