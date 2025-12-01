Larissa Marolt bringt kaiserlichen Schatz zu "Bares für Rares"

Model und Schauspielerin Larissa Marolt hat in ihrem Familienbesitz einen ganz besonderen Schatz gefunden: ein Schmuckstück des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. Das möchte sie jetzt bei der ZDF-Sendung "Bares für Rares" verkaufen.

Geschehen wird das im Zuge der Weihnachtsausgabe am 10. Dezember auf dem festlich geschmückten Schloss Drachenburg in Nordrhein-Westfalen. Moderator Horst Lichter wird dort von einem Experten- und einem Händlerteam unterstützt, das auch Larissas Schmuck ganz genau unter die Lupe nehmen wird.

Wie viel sie letztendlich bekommt, wird sich am 10. Dezember um 20.15 Uhr auf ZDF zeigen.