Kunstburg in Gars eröffnet: Neben Musikgenuss gibt's auch eine Kunstausstellung

Am 12. Juli wird die Oper "La Traviata" in der Burg Gars erklingen. Erstmalig gibt's dort aber nicht nur Musik, sondern auch Kunst zu erleben.

"Es ist mir eine Freude, mit dieser Ausstellung nicht nur die Oper BURG GARS, sondern auch die wunderbare Vielfalt von Kunst in diesem beeindruckenden historischen Areal sichtbar zu machen. Kunst gehört in die Mitte der Gesellschaft – und hier in Gars gelingt das auf besondere Weise", so der Kunstsammler Werner Trenker.

Auch Intendant Clemens Unterreiner weist auf die zahlreichen Kulturgenüsse hin. "Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Saison, die nicht nur 10 Opernvorstellungen umfasst, sondern auch ein vielseitiges und hochkarätiges Rahmenprogramm bietet – von Matinéen und musikalischen Lesungen bis hin zu Liederabenden, Konzerten und stimmungsvollen Open-Air-Events."

Die Kunstburg ist übrigens ab sofort an allen Vorstellungstagen der Festspielzeit von April bis September geöffnet.