Krankenhaus und Zahn ausgebissen: Kein guter Jahresstart für Monica Weinzettl

"Und? Wie hat das Jahr bei euch begonnen? Wir lesen gerne etwas Positives", schreibt Monica Weinzettl auf Facebook. Denn das neue Jahr ist erst 11 Tage jung und sie hat schon so einiges erlebt, was sie wohl lieber wieder streichen würde, wie sie in einem Video zeigt.

Erst musste sie mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden, am nächsten Tag ging es ihr allerdings schon wieder besser bis sie sich beim Mittagessen einen Zahn ausgebissen hatte. Und dem noch nicht genug "hat der Prinz (Ehemann Gerold Rudle - Anm. d. Red.) das Auto der Frau in unseren Tourwagen geparkt".