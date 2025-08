Konkurrenz aus der Familie: Gabalier-Cousin macht Ballermann-Musik

Die Leidenschaft für Musik scheint bei den Gabaliers wirklich in der Familie zu liegen. Andreas Gabalier füllt schon seit Jahren ganze Stadien, sein Bruder, Moderator und Tänzer Willi Gabalier, hat auch schon diverse Songs veröffentlicht.

Auch Cousin Peter Knauder ist musikalisch begabt. Er absolvierte eine Ausbildung zum Musicaldarsteller an den Performing Arts Studios in Wien. Er war schon in Musicals wie Musicals "Aladdin jr.", "A Chorus Line", "Hello Dolly!" oder "Rock Me Amadeus" zu sehen.