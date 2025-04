"König von Mallorca" Jürgen Drews feiert 80. Geburtstag in Tirol

Der "König von Mallorca" Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") feiert seinen 80. Geburtstag nicht auf der Baleareninsel, sondern in Österreich. Denn wie seine Tochter Joelina (29) auf Instagram zeigt, befindet sich die ganze Familie beim Stanglwirt in Going in Tirol.

Der 80er sei für Drews "surreal", wie er der Bildzeitung erzählt. "Die Zahl ist für mich nicht greifbar, weil ich mich nicht so alt fühle." Auch die Nervenkrankheit Polyneuropathie, an der er seit einigen Jahren leide, mache ihm keine großen Probleme mehr.