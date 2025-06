Klage von Lugner City: So lief der Gerichtstermin für Simone Lugner

Der Juni ist für Simone Lugner voll mit Gerichtsterminen. So war sie am Dienstag beim Arbeits- und Sozialgericht in Wien. Konkret ging es in der vorbereitenden Tagsatzung um den Unfall, den sie im August mit einem Firmen-BMW der Lugner City hatte.

Laut Geschäftsführung der Lugner City sei dadurch ein Schaden in Höhe von 14.000 Euro entstanden, der nicht von der Versicherung übernommen werde, da das Auto nicht Vollkasko versichert gewesen sei.