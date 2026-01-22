Kitz Legends Night: Bode Miller räumte ab und Ivica Kostelić rockte

"Seit fünf Jahren ist die 'Kitz Legends Night' ein fixer Bestandteil der Hahnenkammwoche und ein Ort besonderer Begegnungen", so Gründerin Sophie Hofmann. Im Nobelhotel Grand Tirolia traf sich die Ski-Elite unter dem diesjährigen Motto "Alpine Flame" zum glamourösen Stelldichein. Eine Hommage an Geschwindigkeit, Mut und die brennende Faszination des alpinen Skisports.

Und auch diesmal wurden spezielle Awards vergeben: Der Inspiration Award 2026 sowie der Community Award 2026. Über den Inspiration Award durfte sich Bode Miller, einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Athleten der Weltcup-Geschichte, freuen. 33 Weltcupsiege, zwei Gesamtweltcupsiege sowie sechs olympischen Medaillen, darunter Gold im Super-G bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver konnte er unter anderem in seiner Karriere einheimsen.

Das war übrigens Millers erster Besuch nach zehn Jahren in Kitzbühel. Die Laudatio auf ihn hielt Daron Rahlves. Der Community Award ging diesmal an Ante und Marica Kostelić, die Eltern von Janica und Ivica Kostelić. Den Preis überreichte Alexander Köll, der in seiner Laudatio die besondere Verbindung zur Familie Kostelić hervorhob.

