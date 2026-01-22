Austropromis

Kitz Legends Night: Bode Miller räumte ab und Ivica Kostelić rockte

Ein Mann mit einem Award in der Hand kuschelt sich an seine Ehefrau
Der Partymarathon in Kitzbühel hat begonnen: Im Grand Tirolia trafen sich die Ski-Legenden.
Von Lisa Trompisch
22.01.26, 09:18

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

"Seit fünf Jahren ist die 'Kitz Legends Night' ein fixer Bestandteil der Hahnenkammwoche und ein Ort besonderer Begegnungen", so Gründerin Sophie Hofmann.

Im Nobelhotel Grand Tirolia traf sich die Ski-Elite unter dem diesjährigen Motto "Alpine Flame" zum glamourösen Stelldichein. Eine Hommage an Geschwindigkeit, Mut und die brennende Faszination des alpinen Skisports.

Matthias Mayer: "Der schwerste Olympiasieg war der in Peking"

Und auch diesmal wurden spezielle Awards vergeben: Der Inspiration Award 2026 sowie der Community Award 2026.

Über den Inspiration Award durfte sich Bode Miller, einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Athleten der Weltcup-Geschichte, freuen. 33 Weltcupsiege, zwei Gesamtweltcupsiege sowie sechs olympischen Medaillen, darunter Gold im Super-G bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver konnte er unter anderem in seiner Karriere einheimsen. 

Zwei elegant gekleidetete Leute stehen auf dem Red Carpet vor einer Sponsorenwand

Bode Miller mit Veranstalterin Sophie Hofmann

Das war übrigens Millers erster Besuch nach zehn Jahren in Kitzbühel. Die Laudatio auf ihn hielt Daron Rahlves

Der Community Award ging diesmal an Ante und Marica Kostelić, die Eltern von Janica und Ivica Kostelić. Den Preis überreichte Alexander Köll, der in seiner Laudatio die besondere Verbindung zur Familie Kostelić hervorhob.

Zwei Personen halten einen Award, im Hintergrund festliche Bühne mit goldenen Lichtern.

Ante und Marica Kostelić und Sohn Ivica Kostelić. 

Aber auch musikalisch wurde so einiges geboten. So rockten Ivica Kostelić, Jan Hudec und Matteo Malusa mit ihrer Band "Masters of Disasters". 

Auch Doppelweltmeisterin Lizz Görgl sorgte gesanglich für die richtige Stimmung. Und Melissa Naschenweng legte einen umjubelten Überraschungsauftritt hin.

Durch den Abend führten die offiziellen Skiweltcup-Moderatoren Oliver Polzer und Karina Toth.

kurier.at, LT  | 

Kommentare