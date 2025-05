"Kitchen Impossible": Tim Mälzer kocht Österreich ein und hat gefinkelten Plan

Eigentlich sollte sich der französische Koch Martin Klein in seiner Wahlheimat Österreich zurücklehnen können und Tim Mälzer bei seiner Koch-Aufgabe zusehen, doch der hat einen perfiden Plan. Beim "Steegwirt" in Bad Goisern am Hallstätter See muss nicht nur Mälzer kochen, sondern auch Klein - und zwar eine Suppe, die Klein zuvor noch nie auch nur gekostet hat.

Weiter ging es dann an Bord eines DDSG-Schiffs die Donau entlang bis nach Spitz zu Spitzenkoch Thomas Dorfer. Er überreichte Mälzer eine Box mit einem besonderen Gericht: einem Kärntner "Reinling".

Man darf gespannt sein, wie dem deutschen Starkoch diese traditionelle Speise gelungen ist.