Nach "Kampf der Realitystars"-Ausstieg feiert Prinz Frédéric von Anhalt in Kitzbühel
Erst kürzlich erlitt Prinz Frédéric von Anhalt in Thailand einen Unfall. Er wurde von einem Auto angefahren. "Es ging alles blitzschnell. Ein Auto fuhr auf mich zu und erfasste mich. Ich habe noch probiert, dem Wagen einigermaßen auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Der Rettungswagen brachte mich direkt ins Krankenhaus", erzählte er der deutschen "Bild".
In Phuket war er deshalb, weil dort die Dreharbeiten zur Reality-TV-Show "Kampf der Realitystars" stattfinden. Und da stand auch die Teilnahme des Prinzens am Plan.
Nur, er ist jetzt so oder so freiwillig aus der Show ausgestiegen. Die strenge Toiletten-Regelung war ihm zu viel. "Es wurde mir quasi vorgeschrieben, wann ich meine Blase zu entleeren habe", sagte er zur "Bild". Auch das Benehmen einiger Mitstreiter hätte ihm nicht gepasst.
Heute, Samstag, jedenfalls lässt er es sich (auf Krücken) bei Rosi Schipflingers "Schnitzelparty" gutgehen. Und zwar gemeinsam mit seinem Adoptivsohn Marcus von Anhalt, wie in dessen Instagramstorys zu sehen ist.
Und auch Simone Lugner in Begleitung von "Mister Austria" Christopher Dengg ist mit von der Partie. Beide posteten die lustige Runde ebenfalls in ihren Instagram-Storys.
Auch dabei ist "Wildsau" Lydia, die gestern noch in Berlin bei Julian F. M. Stoeckels Dschungelparty gefeiert hat.
