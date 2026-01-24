Nach "Kampf der Realitystars"-Ausstieg feiert Prinz Frédéric von Anhalt in Kitzbühel

Erst kürzlich erlitt Prinz Frédéric von Anhalt in Thailand einen Unfall. Er wurde von einem Auto angefahren. "Es ging alles blitzschnell. Ein Auto fuhr auf mich zu und erfasste mich. Ich habe noch probiert, dem Wagen einigermaßen auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Der Rettungswagen brachte mich direkt ins Krankenhaus", erzählte er der deutschen "Bild".

In Phuket war er deshalb, weil dort die Dreharbeiten zur Reality-TV-Show "Kampf der Realitystars" stattfinden. Und da stand auch die Teilnahme des Prinzens am Plan.

Nur, er ist jetzt so oder so freiwillig aus der Show ausgestiegen. Die strenge Toiletten-Regelung war ihm zu viel. "Es wurde mir quasi vorgeschrieben, wann ich meine Blase zu entleeren habe", sagte er zur "Bild". Auch das Benehmen einiger Mitstreiter hätte ihm nicht gepasst.