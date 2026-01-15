Austropromis

Kiesbauer moderiert "Kampf der RealityAllstars": Diese Promis ziehen an den Strand

Arabella Kiesbauer
24 Stars kämpfen in Thailand um den "RealityAllstar"-Titel. Moderiert wird das Promi-Spektakel von Arabella Kiesbauer.
15.01.26

Bereits seit Monaten ist bekannt, dass die österreichische Moderatorin Arabella Kiesbauer in diesem Jahr durch eine "Allstars"-Ausgabe des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars" führen wird. 

"RTLZWEI schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln zurück nach Thailand", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

TV-Star Arabella Kiesbauer ist ihren Kindern "megapeinlich"

Das Besondere an dem Format: 2026 kämpfen erstmals ausschließlich die bekanntesten Gesichter des Formats um einen ganz besonderen Titel - "RealityAllstar." 

Keine leichte Aufgabe, immerhin bringen die einzelnen Teilnehmer zum Teil reichlich Reality-TV-Expertise mit. 

"Kampf der RealityAllstars": Diese Promis ziehen an den Star-Strand:

  • Loona
  • Serkan Yavuz
  • Elena Miras
  • Kader Loth
  • Prinz Frédéric von Anhalt
  • Cosimo Citiolo
  • Georgina Fleur
  • Sam Dylan
  • Kate Merlan
  • Paco Herb
  • Yeliz Koc
  • Narumol
  • Yana und Tayisiya Morderger
  • Emmy Russ
  • Cecilia Asoro
  • Maurice Dziwak
  • Matthias Mangiapane
  • Schäfer Heinrich
  • Sarah Knappik
  • Gino Bornmann
  • Giuliana Farfalla
  • Elsa Latifaj 

"Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt

kurier.at, spi  | 

