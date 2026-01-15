Kiesbauer moderiert "Kampf der RealityAllstars": Diese Promis ziehen an den Strand

Bereits seit Monaten ist bekannt, dass die österreichische Moderatorin Arabella Kiesbauer in diesem Jahr durch eine "Allstars"-Ausgabe des RTLzwei-Formats "Kampf der Realitystars" führen wird.

"RTLZWEI schickt dafür die bekanntesten, polarisierendsten und beliebtesten Kandidatinnen und Kandidaten aus vergangenen Staffeln zurück nach Thailand", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.