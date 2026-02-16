Austropromis

Juristenball mit Song-Contest-Flair

Als Mitternachtseinlage trat der ESC-Star Johnny Logan auf und zeigte sich von der Atmosphäre beeindruckt.
Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
16.02.2026, 05:00

Alexander T. Scheuwimmer, Johnny Logan und Reinhard Hohenegger

Nach dem Opernball ist vor der Fastenzeit. Doch vor dem Aschermittwoch war noch ein bisschen Zeit für die eine oder andere rauschende Ballnacht. So fand etwa am Wochenende der Juristenball in der Wiener Hofburg statt. 

"In den letzten Jahren hat sich unser Ball von einer eher branchenspezifischen Veranstaltung zu einem der Highlights der Wiener Ballsaison mit Gästen aus dem In- und Ausland entwickelt. Das macht mich stolz und glücklich und ich bedanke mich bei allen, die unermüdlich für den Erfolg unseres Balls arbeiten", so Organisator Alexander T. Scheuwimmer.

Broadway-Flair und Überraschungen: Die schönsten Bilder vom Opernball

Die Eröffnung bestritt Bariton Clemens Unterreiner mit dem Lied "Dunkelrote Rosen" Er führte seine Opernballbrosche noch einmal aus und hatte auch mit der Mitternachtseinlage von Johnny Logan die hellste Freude, wo er inbrünstig mitsang.

46-222641152

Juristenball 2026

Sängerin Simone Kopmajer und Schauspieler Martin Leutgeb

46-222635974

Juristenball 2026

Bariton Clemens Unterreiner und Künstler Franz Josef Baur

46-222663527

Juristenball 2026

Ladys in Red: Sängerin Kayla Krystin und Moderatorin Silvia Schneider

46-222635973

Juristenball 2026

Daniel Serafin und Alfons Haider

46-222635975

Juristenball 2026

Die Profitänzer Herby Stanonik und Katya Mizera

46-222663535

Juristenball 2026

Justizministerin Anna Sporrer

Song-Contest-Star Johnny Logan selbst gab zu: "Ich war sehr nervös heute, ich hab noch nie vor einem Publikum gesungen, das besser angezogen ist als der Künstler." 

Außerdem sei die Hofburg "das schönste Gebäude in dem ich jemals gesungen habe." Auch sonst gab es noch mehr vom Eurovision Song Contest, denn Kayla Krystin, die am 20. Februar beim österreichischen Vorentscheid antritt, präsentierte ihren Song „I brenn“.

Auf der Tanzfläche: Justizministerin Anna Sporrer, die Profitänzer Herby Stanonik, Katya Mizera u. v. m.

