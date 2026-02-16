Juristenball mit Song-Contest-Flair

Nach dem Opernball ist vor der Fastenzeit. Doch vor dem Aschermittwoch war noch ein bisschen Zeit für die eine oder andere rauschende Ballnacht. So fand etwa am Wochenende der Juristenball in der Wiener Hofburg statt.

"In den letzten Jahren hat sich unser Ball von einer eher branchenspezifischen Veranstaltung zu einem der Highlights der Wiener Ballsaison mit Gästen aus dem In- und Ausland entwickelt. Das macht mich stolz und glücklich und ich bedanke mich bei allen, die unermüdlich für den Erfolg unseres Balls arbeiten", so Organisator Alexander T. Scheuwimmer.