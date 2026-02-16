Juristenball mit Song-Contest-Flair
Nach dem Opernball ist vor der Fastenzeit. Doch vor dem Aschermittwoch war noch ein bisschen Zeit für die eine oder andere rauschende Ballnacht. So fand etwa am Wochenende der Juristenball in der Wiener Hofburg statt.
"In den letzten Jahren hat sich unser Ball von einer eher branchenspezifischen Veranstaltung zu einem der Highlights der Wiener Ballsaison mit Gästen aus dem In- und Ausland entwickelt. Das macht mich stolz und glücklich und ich bedanke mich bei allen, die unermüdlich für den Erfolg unseres Balls arbeiten", so Organisator Alexander T. Scheuwimmer.
Die Eröffnung bestritt Bariton Clemens Unterreiner mit dem Lied "Dunkelrote Rosen" Er führte seine Opernballbrosche noch einmal aus und hatte auch mit der Mitternachtseinlage von Johnny Logan die hellste Freude, wo er inbrünstig mitsang.
Juristenball 2026
Sängerin Simone Kopmajer und Schauspieler Martin Leutgeb
Juristenball 2026
Bariton Clemens Unterreiner und Künstler Franz Josef Baur
Juristenball 2026
Ladys in Red: Sängerin Kayla Krystin und Moderatorin Silvia Schneider
Juristenball 2026
Daniel Serafin und Alfons Haider
Juristenball 2026
Die Profitänzer Herby Stanonik und Katya Mizera
Juristenball 2026
Justizministerin Anna Sporrer
Song-Contest-Star Johnny Logan selbst gab zu: "Ich war sehr nervös heute, ich hab noch nie vor einem Publikum gesungen, das besser angezogen ist als der Künstler."
Außerdem sei die Hofburg "das schönste Gebäude in dem ich jemals gesungen habe." Auch sonst gab es noch mehr vom Eurovision Song Contest, denn Kayla Krystin, die am 20. Februar beim österreichischen Vorentscheid antritt, präsentierte ihren Song „I brenn“.
Auf der Tanzfläche: Justizministerin Anna Sporrer, die Profitänzer Herby Stanonik, Katya Mizera u. v. m.
Kommentare