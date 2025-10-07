Joan Collins' Sohn hat in Österreich geheiratet - Filmdiva war dabei

Hollywood-Glamour wurde jetzt im Salzkammergut versprüht, denn dort tauchte Filmdiva Joan Collins auf - diesmal aber ganz privat. Die Schauspielikone kam nach Österreich, da ihr Sohn Alexander Newley dort Ende September seine Verlobte Sheela heiratete.

"Was für ein Geschenk, nebeneinander zu stehen, umgeben von unseren Freunden und unserer Familie, als wir dieses neue Kapitel aufschlugen. Unser Hochzeitstag war mehr als eine Feier, es war eine Reflexion unseres kreativen Lebens, das wir gemeinsam aufbauen, voller Musik, Gelächter und Liebe und unsere Tochter, die jeden Tag noch schöner macht", schrieb die Braut auf Instagram und Facebook zu einem Video, das einige Eindrücke der Hochzeit bereithält.

Und Schwiegermutter Joan Collins zeigte sich ebenfalls begeistert, indem sie kommentierte: "Es waren magische drei Tage". Im Instagram-Video sieht man die Schauspielerin auch, wie sie ihren Sohn zum Traualtar geleitet. Dabei trägt sie ein blaues Kostüm mit passendem Hut.

Die Liebe zur Kunst dürfte wohl in der Familie liegen, denn Alexander ist Porträtmaler und Schrifsteller und Sheela ist Singer-Songwriterin.