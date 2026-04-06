Austropromis

Jennifer Garner: "Muttersein definiert mich mehr als alles andere"

Jennifer Garner spricht über ihre Kinder und wie sie mit einem Vertrauensbruch umgeht.
Stefanie Weichselbaum
06.04.2026, 16:31

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Jennifer Garner lächelt vor dem Hintergrund von "Reese's Book Club".

"Wenn jemand, den ich liebe, Hilfe braucht, handle ich. Ich habe keine Angst, reinzuspringen" sagt die Schauspielerin Jennifer Garner im Interview mit "Bunte". 

Damit meint sie wohl ihren Partner John Miller, aber vor allem ihre Kinder Violet (20) und Seraphina (17), die sie gemeinsam mit dem Schauspieler Ben Affleck hat, den "Muttersein definiert mich mehr als alles andere. Ich glaube, dass Liebe am Ende die Antwort ist. Wirklich. Mitgefühl, Großzügigkeit – dieses fast schon bedingungslose Aufeinander-Zugehen. Das klingt vielleicht einfach, aber ich glaube, genau das brauchen wir heute mehr denn je."

Garner über Opfer und Herausforderungen bei Co-Parenting mit Affleck

Auch wenn das Verhältnis zu Ben Affleck mittlerweile besser sein soll, war die Trennung natürlich nicht einfach. "Das ist wahrscheinlich das Schwerste überhaupt. Wie weit geht man für jemanden, den man liebt? Und wie verzeiht man jemandem, der einen verletzt hat? Ich glaube, darauf gibt es keine einfache Antwort – aber ohne Vergebung kann man nicht wirklich weitermachen."

kurier.at, SW  | 

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