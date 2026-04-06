Jennifer Garner: "Muttersein definiert mich mehr als alles andere"

"Wenn jemand, den ich liebe, Hilfe braucht, handle ich. Ich habe keine Angst, reinzuspringen" sagt die Schauspielerin Jennifer Garner im Interview mit "Bunte".

Damit meint sie wohl ihren Partner John Miller, aber vor allem ihre Kinder Violet (20) und Seraphina (17), die sie gemeinsam mit dem Schauspieler Ben Affleck hat, den "Muttersein definiert mich mehr als alles andere. Ich glaube, dass Liebe am Ende die Antwort ist. Wirklich. Mitgefühl, Großzügigkeit – dieses fast schon bedingungslose Aufeinander-Zugehen. Das klingt vielleicht einfach, aber ich glaube, genau das brauchen wir heute mehr denn je."